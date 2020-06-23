أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2020.. وعيار 24 يتجاوز الـ 900 جنيه

تستهل أسعار الذهب في السوق المحلي والصاغة تعاملات اليوم الثلاثاء، على مواصلة الارتفاع لتجاوز المستويات التاريخية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات ويسجل 790 جنيهًا.

أسعار الذهب الأن

سعر الذهب عيار18 : 677.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 790 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 902.75 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6320 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1758 دولار .

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أوضح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مرة أخرى وتأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي والمستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع عالميًا اليوم الإثنين، مع خسائر الدولار وارتفاع قياسي لعدد حالات كورونا في العالم.





واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد حالات إصابة قياسي بفيروس كورونا بلغ 183 ألف حالة أمس الأحد.





وأبلغت الولايات المتحدة عن زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأكثر من 30 ألف حالة وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ أوائل الشهر الماضي.









وأدى تصاعد أزمة الموجة الثانية للوباء إلى تكالب المستثمرون على حيازة المعدن النفيس وسط تراجع آمال حدوث تعافي اقتصادي سريع.









وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 9.7 بالمائة في الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 1774 دولار للأوقية رابحاً 21 دولاراً.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.89 دولار، مسجلاً 1759.93 دولار للأوقية.







