أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2020.. وعيار 24 يتجاوز الـ 900 جنيه
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
تستهل أسعار الذهب في السوق المحلي والصاغة تعاملات اليوم الثلاثاء، على مواصلة الارتفاع لتجاوز المستويات التاريخية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات ويسجل 790 جنيهًا.
أسعار الذهب الأن
سعر الذهب عيار18 : 677.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 790 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 902.75 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6320 جنيهًا
السعر العالمي للذهب : 1758 دولار .
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
أوضح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مرة أخرى وتأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي والمستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية.
أسعار الذهب عالميًا:
واصلت أسعار الذهب الارتفاع عالميًا اليوم الإثنين، مع خسائر الدولار وارتفاع قياسي لعدد حالات كورونا في العالم.
واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد حالات إصابة قياسي بفيروس كورونا بلغ 183 ألف حالة أمس الأحد.
وأبلغت الولايات المتحدة عن زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأكثر من 30 ألف حالة وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ أوائل الشهر الماضي.
وأدى تصاعد أزمة الموجة الثانية للوباء إلى تكالب المستثمرون على حيازة المعدن النفيس وسط تراجع آمال حدوث تعافي اقتصادي سريع.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 9.7 بالمائة في الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 1774 دولار للأوقية رابحاً 21 دولاراً.
كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.89 دولار، مسجلاً 1759.93 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 97.175.
أخر تطورات فيروس كورونا:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .
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