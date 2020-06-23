خاص.. ابن شقيق العندليب يكشف تفاصيل الجنازة.. وحقيقة عدم وجود حليم في النعش

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كشف محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تفاصيل الجنازة، وحقيقة عدم وجوده داخل النعش.



وتواصل "الفجر الفني" مع شبانة، لمعرفة حقيقة ما أشيع عن عدم وجود العندليب داخل النعش الذي وجد أثناء الجنازة.



وقال "محمد"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "ما حدث أن المقدم أحمد رشدي، الذي أصبح بعد ذلك وزيرًا للداخلية كان المسئول عن الجنازة قال سنصلي على عبد الحليم في مسجد عمر مكرم، وجميع المتواجدين يصلون عليه".



وتابع: "وبعدها سنغلق باب المسجد ونقوم بعمل نعشين الأول عليه علم مصر، ويخرج في الجنازة الرسمية".



وأضاف: "أما الثاني سنقوم فيه بدفن عبد الحليم حافظ، خوفًا من هجوم الجمهور عليه لحبهم فيه، وتم تنفيذ ذلك، ولكن الصلاة تمت على العندليب".