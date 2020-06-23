شاهد.. أحمد موسى لـ"بي إن سبورت": "رجعوا فلوس المشتركين"

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" تنهار بعدما أعلنت عدم قدرتها على إذاعة الدوري الإيطالي لأسباب مالية.





وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الاثنين إن انهيار قطر يبدأ من الانهيار الاقتصادي.





وأضاف الإعلامي أن القناة الرياضية قامت بتسريح 120 من العاملين وقريبا ستعلن القناة عدم قدرتها على إذاعة باقي الدوريات.

وأوضح أن القناة بها مذيعين يدعمون الإرهاب وكان اسمها الجزيرة الرياضية وتم تغيير الاسم بعد ارتباطها بالإرهاب، وقناة الجزيرة الرئيسية تقترب أيضا من الإفلاس، معقبا على الحصول على اشتراكات وعدم إذاعة الدوري الإيطالي : "رجعوا فلوس الناس يا نصابين".