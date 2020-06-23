شاهد.. أحمد موسى لـ"بي إن سبورت": "رجعوا فلوس المشتركين"
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:19 ص
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" تنهار بعدما أعلنت عدم قدرتها على إذاعة الدوري الإيطالي لأسباب مالية.
وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الاثنين إن انهيار قطر يبدأ من الانهيار الاقتصادي.
وأضاف الإعلامي أن القناة الرياضية قامت بتسريح 120 من العاملين وقريبا ستعلن القناة عدم قدرتها على إذاعة باقي الدوريات.
وأوضح أن القناة بها مذيعين يدعمون الإرهاب وكان اسمها الجزيرة الرياضية وتم تغيير الاسم بعد ارتباطها بالإرهاب، وقناة الجزيرة الرئيسية تقترب أيضا من الإفلاس، معقبا على الحصول على اشتراكات وعدم إذاعة الدوري الإيطالي: "رجعوا فلوس الناس يا نصابين".
وبعد ساعات قليلة من إعلان شبكة "بى إن سبورت" القطرية، اليوم الاثنين، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة رسميا، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "إفلاس قنوات Beinsports"، مشيرين إلى أن بداية وقف بث الدوري الإيطالي يعد انهيار لشبكة قنوات "بي إن سبورتس".
وهاجم رواد "السوشيال ميديا" شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مشيرين إلى قضايا الفساد التي تورطت فيها شبكة القنوات القطرية، متوقعين إفلاس قنوات بي إن سبورتس خلال الفترة المقبلة.
وقال أحد المغردين عبر حسابه الشخصي على تويتر:"هل هي البداية لـ افلاس قنوات Beinsports.. لا ننسى هناك قضايا فساد متعلقة بحقىق النقل ايضا مرفوعة ضد الخليفي ومحاكمته قريبا في سويسرا".
فيما قال آخر يحمل اسم "خالد المهنا"، عبر تويتر:"بعد ما تركو طريق الرياضة.. إفلاس قنوات بي إن سبورتس.. متوقع بعد كل ما قامو به من أمور خارجة عن الرياضة متماشية مع الحمدين وعبثهم حتى عبثو بالرياضة". بينما قال آخر:"إلى مزبلة التاريخ.. وفلوس المشتركين ترجع لهم بأذن الله".
في حين قال مازن الجويطي:"البداية من انسحاب الدوري الايطالي يعطي إشارة الى انسحاب من جميع البطولات في الايام القادمةوكأس العالم 2022 إذًا سيتم إلغاء الاقامة عليها معادلة يتم قرائتها من الآن قنوات بي ان سبورت هي شريك رئيسي في تفعيل مونديال قطر وإن إفلست سيكون الافلاس للدويلة بالكامل".
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