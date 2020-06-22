أهداف مباراة - مانشستر سيتي 5 × 0 بيرنلي "فيديو"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
حقق نادي مانشستر سيتي انتصار كاسح على فريق بيرنلي بخماسية نظيفة في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري.

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