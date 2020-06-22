الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - مانشستر سيتي 5 × 0 بيرنلي "فيديو" الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:13 م Advertisements حقق نادي مانشستر سيتي انتصار كاسح على فريق بيرنلي بخماسية نظيفة في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري. أخبار تهمك كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك منذ ساعتين و 36 دقيقة الزمالك ينقض على نجم بيراميدز منذ نصف ساعة بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة "مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور) منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة منذ ساعتين و 19 دقيقة بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك منذ حوالي 4 ساعات وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. الزمالك يفاوض نجم نسور قرطاج منذ ساعة و نصف عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم منذ ساعة بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه منذ حوالي 23 ساعة عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 22 ساعة صفقة الموسم ترفض الزمالك منذ ساعتين و 6 دقيقة