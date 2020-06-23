"أديب" يكشف مفاجأة عن 7 آلاف حساب على تويتر (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:03 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن موقع "تويتر" حذف 7 آلاف حسابهم كانت تركيا تستخدمهم كـ"لجان إليكترونية"، موضحا أن تلك الحسابات نشرت 37 مليون تويتة خلال الفترة التي عملوا بها.

وأضاف "أديب"، خلال برنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "لو تلاحظوا الشتيمة قلت أوي على تويتر بسبب الـ 7 آلاف أكونت اللي اتقفلوا.. زمان كنت تقول كنت حاجة تلاقيهم اشتغلوا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

الجيش المصري من أقوى الجيوش 
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 
وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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