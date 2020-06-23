"أديب" يكشف مفاجأة عن 7 آلاف حساب على تويتر (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن موقع "تويتر" حذف 7 آلاف حسابهم كانت تركيا تستخدمهم كـ"لجان إليكترونية"، موضحا أن تلك الحسابات نشرت 37 مليون تويتة خلال الفترة التي عملوا بها.





وأضاف "أديب"، خلال برنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "لو تلاحظوا الشتيمة قلت أوي على تويتر بسبب الـ 7 آلاف أكونت اللي اتقفلوا.. زمان كنت تقول كنت حاجة تلاقيهم اشتغلوا".





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





الجيش المصري من أقوى الجيوش

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.