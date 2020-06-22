إنچي علي تنعى وفاة نجل أوس أوس

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نشرت الإعلامية إنچي علي ، بوست قاصدة تقديم واجب التعازي للفنان أوس اوس وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وكان البوست عبارة عن إن لله وإن إليه راجعون ، البقاء لله والدوام لله ، أتقدم بالعزاء للأخ والصديق الغالي محمد أسامة ، برفاة ابنه الطفل الملاك علي محمد أسامة ، ربنا يصبرك ويصبر قلب أمه ، ويجعله شفيع لكم في الجنة إن شاء الله.



يشار إلي ‏أعلن ‎محمد أسامة "أوس أوس" نجم فريق ‎مسرح مصر وفاة ابنه الرضيع "علي" بعد تعرضه لحادث سقوط في المنزل، فقد على إثره الوعي قبل وفاته، وشيع جنازته الليلة بحضور عدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.



يذكر أنه إحتفل أوس أوس باستقبال إبنه علي في شهر فبراير الماضي قبل أن يتلقى خبراً صادماً اليوم بوفاته، واحتفل أيضاً أوس أوس هذا الشهر بعيد ميلاد ابنه الأكبر عمر، ونشر عدة صور له معه ومع زوجته.