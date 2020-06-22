الكشف عن سبب استمرار أحمد فتحي فى الأهلى رغم التوقيع لـ بيراميدز

يسعي النادى الأهلى للاستفادة من الظهير الأيمن لمنتخب مصر وللفريق أحمد فتحي خلال باقي مباريات الموسم فى حال استمرار البطولات المحلية بجانب مباريات دوري ابطال افريقيا .





وكان نادى بيراميدز قد أعلن من قبل عن التعاقد مع فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعدما انتهي عقد اللاعب مع القلعة الحمراء ورفض تجديد التعاقد .





ويعد موقف فتحي مختلف بالنسبة للنادى الأهلي على عكس ما حدث مع حسام عاشور الذي تم توجيه الشكر له والاعلان عن انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء .





وجاء تمسك الأهلي بتواجد فتحي هو عدم هجومه على القلعة الحمراء على الرغم من رحيله بجانب أيضا عدم وجود بديل فى ذلك المركز سوي محمد هانى .