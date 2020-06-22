مانشستر سيتي لا يرحم ويسحق بيرنلي بالخمسة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:08 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا وعريضًا، على حساب ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 ثم أضاف محرز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وجاء ثاني هدف لمحرز من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 .

ورفع مانشستر سيتي، الذي تغلب على أرسنال 3 / صفر يوم الأربعاء الماضي في أولى مبارياته لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف ليفربول المتصدر، الذي تعادل مع إيفرتون سلبيا أمس الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبات من المحتمل أن يحسم ليفربول اللقب لصالحه عبر الجولة الحادية والثلاثين، في حالة فوزه أمام كريستال بالاس في مباراته المقررة مساء الأربعاء، لكن بشرط عدم نجاح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمرحلة نفسها أمام تشيلسي مساء الخميس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي بيرنلي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ حوالي 4 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك ينقض على نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 22 ساعة

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يفاوض نجم نسور قرطاج

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يواصل سلسلة انتصاراته ويسحق جنوي بالخمسة

عاجل - بمشاركة صلاح.. ليفربول يحول تأخره لفوز ثمين أمام بيرنلي

ليفربول يترقب موقعة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يفلت من فخ توتنهام ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام

أجويرو يقود السيتي لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

11:05 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!