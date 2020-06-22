خاص.. حسن يوسف يكشف كواليس فيلم الخطايا.. وسبب إقامته مع العندليب قبل التصوير

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:31 م
حسن يوسف
حسن يوسف
ريهام كمال

كشف الفنان الكبير حسن يوسف، عن كواليس فيلم "الخطايا" وسبب اقامته مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في منزله قبل بدء التصوير.

وقال حسن يوسف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "ذهبت له لقراءة السيناريو لمدة ساعة، حتى وصلنا إلى خمس ساعات يأتي له أشخاص، ثم مكالمة، وقولت له " وبعدين".

وتابع: "طلب مني التواجد معه لمدة أيام حتى ننتهي من قراءة السيناريو، وقلت له لك نظام ولي آخر، وقال لي هل انت متزوج واجبته أعيش مع والدي لم أتزوج بعد".

وأضاف: "استأذنت من والدي، وأخبرته بكل الأمور وجلست معه لمدة أسبوع، وكنت أجلس في غرفة غير غرفته، واتصلوا بي في منزل والدي ليخبروني بموعد التصوير وكان اليوم التالي، وطلبني والدي في منزل حليم ليخبرني بالموعد".

وعن أول يوم تصوير قال حسن يوسف: "لم يكن معي ملابس للإستعداد للتصوير، وقلت له ماذا سأفعل الأن قال لي: "افتح الدولاب وخد الهدوم اللي تناسبك" بالفعل ذهبت للأستوديو في اليوم الأول بملابس العندليب".

وتابع: "أتذكر كان البنطلون من اللون البني، وبلوفر مفتوح الصدر "منقرش" وكان حليم لا ينام إلا في الصباح وطوال الليل يعمل، وكانت الأوردرات تنسق على مواعيده وتبدأ الرابعة عصرًا".

وأشار أن العندليب كان لا ينام في الليل لإحساسه بأنه سيموت في ذلك الوقت، فيسهر حتى العاشرة صباحًا.

وعن أسوء ما أخذه من العندليب هو النوم في الصباح، والسهر في الليل وحتى الآن هذه العادة تلازمني، ولم أستطع تغييرها.

أما عن معاناة عبد الحليم حافظ، قال: "حضرت معاناته، وسافرت معه في العراق، ولبنان، والمغرب، وحضرت معه لقاءات وأيضًا اللقاءات مع الملك حسن".

واختتم حسن يوسف، حديثه اذا كان فنان في العالم عانى ربع معاناة عبد الحليم حافظ، لم يكن يقدم مثل ما قدمه العندليب في حياته، كأنه يريد أن يترك لنا آثر كبير منه، هو قلبًا يمشي على قدمين، وهذا التعبير أعجبه جدًا، ومازالت أقول ذلك، فهو "فلتة من فلتات الزمن".

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