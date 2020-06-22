695 مليون دينار ارتفاع بعجز الموازنة الأردنية بعد المنح

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
بلغت الإيرادات المحلية الأردنية لنهاية أبريل الماضي 9ر1 مليار دينار، بانخفاض مقداره 569 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق حتى أبريل الماضي 7ر2 مليار دينار، بانخفاض قيمته 157 مليون دينار.

واظهرت النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، ان عجز الموازنة الكلي بعد المنح "الفرق بين الايرادات والنفقات" ارتفع الى نحو 695 مليون دينار حتى نيسان الماضي، مقارنة مع 304 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح الخارجية نحو 800 مليون دينار مقابل 377 مليون دينار لنفس الفترة .
وذكر التقرير ان المنح الخارجية لنهاية أبريل الماضي بلغت نحو 106 ملايين دينار مقابل 85 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع حوالي 21 مليون دينار . وبين التقرير ان انخفاض الإيرادات المحلية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي والبالغ حوالي 569 مليون دينار، كان نتيجة الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما ساهم في ارتفاع مستويات عجز الموازنة .

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