عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

وافق نادي المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونحم منتخب مصر الأوليمبي إلى الأهلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قد طلب من محسن صلاح رئيس المقاولون العرب الحصول على خدمات لاعب المنتخب الأوليمبي والأول حيث وافق على عرض النادي الأحمر، لكنه طلب من مسؤولو الأهلي، الانتظار لمعرفة رأي الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس.





وأخبر مسؤولو المقاولون العرب نظائرهم في النادي الأهلي بالموافقة على بيع اللاعب نهائيا حيث من المنتظر أن تكتمل الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.





وسيكون طاهر محمد طاهر أول الصفقات التي سيتعاقد معها الأهلي في الموسم الجديد لتدعيم صفوفه وذلك بعد طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.



