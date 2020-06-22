هند صبري تشعل "إنستجرام" بهذه الصورة

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شاركت هند صبري متابعيها بصورة جديدة لها غبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهرت هند بالصورة مرتدية فستان أبيض وعلقت قائلة " في كل تغيير في كل ورقة تسقط هناك بعض الألم ، بعض الجمال ، وهذه هي الطريقة التي تنمو بها الأوراق الجديدة ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات منها جميلة كالعادة .



من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى، لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي، تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.



وقد أعلنت هند سابقًا أنها فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".