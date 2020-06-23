"الثقافة" تعلن عودة عيد الفن بمشاركة الرئيس

قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تعليقا على الجدل الدائر حول جوائز الدولة التقديرية، إنها تمنح بناء على قوانين ولوائح، وأنها تسعى لتعديل قواعد منح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لتضم المبدعين والراحلين وليس الأحياء فقط.





وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON": "لست راضية عن هذا الأمر في جوائز الدولة التقديرية".





وذكرت وزيرة الثقافة، أنه يتم الترشيح لجوائز الدولة التقديرية من خلال الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية.