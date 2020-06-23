"الثقافة" تعلن عودة عيد الفن بمشاركة الرئيس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:16 ص
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
كـسـاب أحـمـد
قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تعليقا على الجدل الدائر حول جوائز الدولة التقديرية، إنها تمنح بناء على قوانين ولوائح، وأنها تسعى لتعديل قواعد منح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لتضم المبدعين والراحلين وليس الأحياء فقط.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON": "لست راضية عن هذا الأمر في جوائز الدولة التقديرية". 

وذكرت وزيرة الثقافة، أنه يتم الترشيح لجوائز الدولة التقديرية من خلال الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بعيد الفن، قال: "نسقنا وتقرر إعادة عيد الفن بحضور الرئيس وسيكون مفعلا بعد انتهاء أزمة كوورنا". 

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 حالة شفاء.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة شفيت،  وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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