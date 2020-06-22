بالأسود.. سمية الخشاب تتألق عبر "إنستجرام"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:55 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "الخشاب"، بالصور بإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأسود، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا: "قمر بالأسود" .

وفي سياق منفصل، يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب، لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذي يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، وهو من تأليف محمد نبوى، ومن اخراج أكرم فاروق، وانتاج أحمد السبكى .

وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم "صابر وراضى"، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.

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