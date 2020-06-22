بعد واقعة وفاة "ماما سناء".. تكليف "محمود طلحة" وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار بتكليف الدكتور محمود طلحه مرسى، وكيل وزارة الصحة بدمياط وكيلًا للوزارة بمحافظة البحيرة، خلفا للدكتور يسري بيومي الذي تم نقله للعمل بيدوان عام الوزارة قبل خروجه في سن المعاش والمقرر بعد أسبوعين.

يشار إلي أن "محمود طلحة" كان يشغل منصب مديرا عام لمستشفى كفرالشيخ العام قبل تولية منصب وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

ويأتي قرار وزيرة الصحة بعد ساعات قليلة من واقعة وفاة السيدة "سناء عبد الحميد النجار" 65 عاما والشهيرة ب"ماما سناء" يوم الأربعاء الماضي بمستشفى مبرة كفرالدوار بسبب الإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحه بالبحيرة فى واقعه وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع اى مسئول يتجاوز تجاة اى مواطن، حيث أمر المحافظ بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الازم تجاههم ومحاسبة اى مسئول يثبت تقصيره.

وأكد محافظ البحيرة، انه لن يسمح بوجود اى تخاذل او تقاعس اواهمال عن اداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا ان جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على ارض المحافظة حتى الغير تابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت اى مهمل او مقصر بها من العقاب.

نجل "ماما سناء": أمي ماتت بسبب الإهمال بمبرة كفر الدوار.. ووكيل الصحة بالبحيرة اتصل عليا بعد وفاتها

قال محمد أحمد شاكر، نجل سناء عبد الحميد، الملقبة ب "ماما سناء" والتي تعد من أشهر اليوتيوبر، إن والدته كانت مريضة منذ مدة وتعاني من "كحة"، وعندما قام أحد الأطباء بالكشف الطبي عليها طلب إجراء بعض الأشعة والتحاليل الطبية، وبعدها تم تشخصيها من قبل الطبيب على أنها اشتباه كورونا.

وأضاف، نجل "ماما سناء" عبر فيديو نشره على حساب صفحة والدته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، بأنه ذهب بعدها إلى مستشفي حميات كفر الدوار، لكن طبيبة بالمستشفي رفضت استقبال الحالة بزعم عدم وجود مكان ولا عناية مركزة تستقبلها، وقالت له "روح مبرة كفر الدوار وكأنك مجتش هنا ولا حصل حاجة".

وتابع، قائلا: "توجهنا إلى مستشفي مبرة كفر الدوار ورفضوا دخول أمي المستشفي رغم سوء حالتها الصحية، واتصلنا على 105 أكثر من 200 مرة لكن دون جدوي، وروحت قسم الشرطة واتصلنا بالنجدة ومحدش عبرنا، روحت جايب لامي العلاج وقعدنا معاها في البيت، وتعبت أكثر فتوجهنا مرة أخري إلى مستشفي مبرة كفر الدوار".

وأشار، إلى أن والدته دخلت قسم الاستقبال بمستشفي مبرة كفر الدوار لكن بعد معاناة، وتقصير وعدم اهتمام من قبل الطاقم الطبي بالمستشفي، وقال للدكتور "أمي بتموت"، قاله "هعملها ايه يعنى ما تموت"، لافتا إلى أن نسبة الأكسجين وصلت 40% في الجسم دون تدخل من أحد الأطباء.

وأوضح، إلى أن والدته ظلت على جهاز مكس أكسجين 8 ساعات، ومع تدهور حالتها الصحية لم نجد عناية مركزة والدكتور قالي "استنى لما حالة تموت في العناية وبعدها ندخل أمك بدالها"، فقام بالتواصل مع الدكتور عمرو الليثي الذي قام بالاتصال بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للتدخل لإنقاذ حياة والدتي، في الوقت ذاته بدأت الحالة تسوء أكثر، واضاف قائلا "روحت للدكتور في المستشفي قولتله أمي بتموت وبعدما جه وشافها قالي أمك ماتت".

كما أضاف قائلا " أتصل بيا الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الصبح، وقالي الوزيرة كلمتنى عشان "ماما سناء" قولته أمي ماتت قالي " البقاء لله" قولته " أمي ماتت بسبب الإهمال واني ملقتش عناية مركزة" قالي " البقاء لله" وبعد ما خلصت إجراءات الدفن روحت لوكيل الوزارة في مستشفي حميات كفر الدوار وحكيت له بالتفاصيل اللي حصل وكل اللي عمله قام تعقيم شقة أمي وقالي هيفتح تحقيق فالواقعة والغلطان هيتحاسب.

مؤكدا، بأنه قام بإجراء التحاليل مع زوجته وشقيقه شادى للتأكد من إصابتهم من عدمه بالفيروس، واثبت النتائج عدم إصابتهم، وأن والدته توفيت نتيجة التهاب رئوي حاد، لكنها لم تجد عناية مركزة ولا أى رعاية من الأطباء والتمريض بمستشفي مبرة كفر الدوار وأنها راحت ضحية الإهمال.

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