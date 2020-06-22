برشلونة ضد أتلتيك بيلباو.. القنوات الناقلة وموعد المباراة في "الليجا" الدوري الإسباني





تصدرت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، محرك بحث "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020 في مصر، حيث ينتظر عشاق "الليجا" الإسبانية، مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإسباني، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، كذلك القنوات الناقلة لها.





موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

وعن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، سيكون غدًا الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية.





تفاصيل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو





يحتل فريق برشلونة قبل المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 65 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسعة برصيد 42 نقطة.





وأهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بعدما تعادل سلبيًا بدون أهداف مع مضيفه إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.





وقد كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت في شهر أغسطس من العام الماضي، قد انتهت بفوز الفريق الباسكي على البلوجرانا بهدف وحيد دون رد.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو



