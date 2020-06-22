200 مليون يورو خسائر الدوري الألماني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
ستضطر الأندية الـ36 المنافسة بدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا للمضي قدما بعائد مالي أقل من حقوق البث التليفزيوني بداية من موسم 2021 /2022 ولمدة أربعة مواسم.

وكشف كريستيان شيفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني اليوم الاثنين عن تفاصيل مناقصة حزمة حقوق البث التليفزيوني، والتي تبلغ عوائدها الإجمالية 4ر4 مليار يورو (9رر4 مليار دولار) ، أي أقل بـ200 مليون يورو عن المناقصة السابقة.

وظهر شيفرت راضيا بقيمة المناقصة رغم انخفاض قيمتها، وقال "النتيجة جيدة للغاية وتمنح الدوري القدرة على التخطيط، هذه القيمة أيضا منافسة للغاية مقارنة بالدوريات الكبرى الأخرى".

وظلت شبكة "سكاي" الشريك الأهم لمحتوى الكرة الألمانية ، رغم انخفاض عدد المباريات التي ستبث عبر الشبكة، وفي المستقبل ستبث "سكاي" 200 مباراة بالبوندسليجا بجانب كل مباريات دوري الدرجة الثانية والبث المتزامن للدوريين.

ورفعت منصة "دازن" الالكترونية عدد المباريات التي ستبثها إلى 106 مباريات من خلال المباريات التي تقام يومي الجمعة والسبت.

وتستمر قناة "ايه ار دي" و"زد ديي اف" في بث أهم لقطات المباريات.

كما فازت قناة "سات1" المجانية بحق بث تسع مباريات على الهواء بما في ذلك كأس السوبر ومباريات في الجولات الأولى و17 و18.

كما تبث قناة "سبورت1" المجانية 33 مباراة بالدرجة الثانية تقام مساء السبت،  في بث مواز مع "سكاي".

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