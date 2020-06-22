مفاجأة.. الزمالك يفاوض نجم نسور قرطاج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز السابقين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "جنيت" التونسي أن نادي الزمالك يريد ضم في ضم غيلان الشعلاني نجم نادي الترجي التونسي السابق ونادي مالطه سبورت التركي الحالي في الصيف المقبل.

وكشف الموقع أن مسؤولي القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات جادة مع الشعلاني خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق في الصيف.

وأشار الموقع إلى أن غيلان الشعلاني يفكر بالفعل في الرحيل عن صفوف نادي مالطه سبورت في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.

ويوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في التعاقد مع الشعلاني في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي الترجي الذي يريد استعادة اللاعب.

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