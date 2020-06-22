ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية بالختام وناسداك يسجل أعلى مستوي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بمؤشراتها ليسجل "ناسداك" أعلى مستوى على الإطلاق بقيادة قطاع التكنولوجيا. 

وارتفع سهم آبل بأكثر من 2 بالمائة بعد أن كشفت الشركة النقاب عن أحدث إصدار من "ios" الخاص بها. 

في حين تراجع  "أمريكان إيرلاينز" بأكثر من 6 بالمائة مع السعي للحصول على تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت خلال التعاملات حيث يستمر عدد حالات الفيروس في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم في الزيادة، مما يثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي العالمي.

وأدى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في بعض الولايات إلى قيام "آبل" بإغلاق 11 متجراً بداية من السبت الماضي.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الثالث على التوالي. 

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة إلى 26024.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3117.8 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة عند مستوى 10056 نقطةوهو الأعلى على الإطلاق. 

وبحلول الساعة 8:15 مساء بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.085

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