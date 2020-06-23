عمرو أديب: الهجوم على السيسي ومصر في تركيا غير مسبوق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القلق المصري تجاه ما يحدث في ليبيا مشروع، وهو ما أكدته عدة دول منهم فرنسا، مضيفا: "اللي بيجرى داخل ليبيا لا يمكن السكوت عليه.. فاض الكيل".





وأشار "أديب"، خلال برنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الكثير لا يفهمون "هيستيريا" أردوغان بليبيا، مضيفا: "ليبيا بالنسبة لأردوغان غنمة"، منوها بأن الهجوم على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من تركيا وأتباعها بسبب ليبيا غير مسبوق.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أردوغان بيهاجم الرئيس السيسي في تركيا، لأننا عملنا له مشكلة.. وهو كان وعد شعبه بالمن والسلوى، والقشطة والعسل".





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





الجيش المصري من أقوى الجيوش

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.