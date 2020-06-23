عمرو أديب: الهجوم على السيسي ومصر في تركيا غير مسبوق
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:06 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن القلق المصري تجاه ما يحدث في ليبيا مشروع، وهو ما أكدته عدة دول منهم فرنسا، مضيفا: "اللي بيجرى داخل ليبيا لا يمكن السكوت عليه.. فاض الكيل".
وأشار "أديب"، خلال برنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الكثير لا يفهمون "هيستيريا" أردوغان بليبيا، مضيفا: "ليبيا بالنسبة لأردوغان غنمة"، منوها بأن الهجوم على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من تركيا وأتباعها بسبب ليبيا غير مسبوق.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أردوغان بيهاجم الرئيس السيسي في تركيا، لأننا عملنا له مشكلة.. وهو كان وعد شعبه بالمن والسلوى، والقشطة والعسل".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.
الجيش المصري من أقوى الجيوش
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
كفاءة القوات المسلحة
وأكد الرئيس المصري على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".
استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا