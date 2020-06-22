إيمان سلامة تحيي ذكرى وفاة السندرسلا سعاد حسني

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أحييت الفنانة إيمان سلامة ذكري وفاة الراحلة سعاد حسنى حيث شاركت جمهورها بصورة للفنانة الراحلة سعاد حسني وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعبرت عن حبها الشديد للسندريلا قائلة : بنحبك مش بننساكي.



يشار أن إيمان من المقرر أن تشارك في مسلسل "الإمبراطور " بتجسيد شخصية السندريلا سعاد حسني ، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021.



يذكر أن آخر أعمال إيمان مسلسل "الأب الروحي"من بطولة سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، ميريهان حسين، هادي الجيار، حسن حسني، جمال عبدالناصر، عزت أبو عوف، عبير صبري، راندا البحيري، إيهاب فهمي، محمد عادل، محمد محمود عبدالعزيز، سيمون، محمد رياض، محمود الجندي، محمد نجاتي، وفاء سالم، محمود حجازي، هند عبدالحليم، إيمان سلامة، لطفي لبيب، كريم سرور، محمد مهران، محمد عز، محمد علي رزق.