رولز رويس تعمل على تطوير سيارة جديدة خارقة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:08 م
رولز رويس
رولز رويس
تسربت صورة التي لسيارة رولز رويس الجديدة الخارقة. وربما تكون هذه السيارة الجديدة مبنية على أساس شقيقتها الأكثر فخامة كولينان، وذلك بعد تمكن الشركة من بيع سيارتها الفريدة Sweptail كأغلى سيارة جديدة في التاريخ.

ولم تنفي رولز رويس أنها تعمل على تطوير مشاريع أخرى في المستقبل، ولكنها لم تعلن عن أي خطط أو تواريخ. مع ذلك 

كما يمكن توقع مواصفات وخصائص فاخرة حتى بمقاييس رولز رويس تشمل كاميرات جانبية تستبدل المرايا كما نلاحظ في الصورة، وتصميم SUV كوبيه يليق بسيارة رولز رويس فريدة.

وتخطط رولز رويس لسيارات فريدة كثيراً، لن نتوقع أن تتحول الشركة للإنتاج الحصري للسيارات الفريدة، ولكن يمكن أن نتوقع سيارة من هذا النوع في كل عام.
رولز رويس تعمل على تطوير سيارة جديدة خارقة
رولز رويس تعمل على تطوير سيارة جديدة خارقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات رولز رويس السيارات اخبار السيارات

أخبار تهمك

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ ساعة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

رولز رويس تطلق أيقونتها كولينان "المصفحة" الفخمة.. تعرف على سعرها! (صور)

Klassen تزيد من شراسة سيارة رولز رويس كولينان المصفحة

بوجاتي تخطط لإنتاج SUV خارقة هجينة!

شاهد.. رولز رويس كولينان تستعرض قوتها في فيديو بري

رئيس "رولز رويس": سيارات "كولينان"كانت مخصصة من قبل عملائهم

كريستيانو رونالدو يستعرض سيارته "رولز رويس" الجديدة على إنستجرام (صورة)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

صفقة الموسم ترفض الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!