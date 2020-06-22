رولز رويس تعمل على تطوير سيارة جديدة خارقة

تسربت صورة التي لسيارة رولز رويس الجديدة الخارقة. وربما تكون هذه السيارة الجديدة مبنية على أساس شقيقتها الأكثر فخامة كولينان، وذلك بعد تمكن الشركة من بيع سيارتها الفريدة Sweptail كأغلى سيارة جديدة في التاريخ.





ولم تنفي رولز رويس أنها تعمل على تطوير مشاريع أخرى في المستقبل، ولكنها لم تعلن عن أي خطط أو تواريخ. مع ذلك





كما يمكن توقع مواصفات وخصائص فاخرة حتى بمقاييس رولز رويس تشمل كاميرات جانبية تستبدل المرايا كما نلاحظ في الصورة، وتصميم SUV كوبيه يليق بسيارة رولز رويس فريدة.





وتخطط رولز رويس لسيارات فريدة كثيراً، لن نتوقع أن تتحول الشركة للإنتاج الحصري للسيارات الفريدة، ولكن يمكن أن نتوقع سيارة من هذا النوع في كل عام.