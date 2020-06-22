الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ليتشي 1 × 4 ميلان - الدوري الإيطالي الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:07 م محمد مرعي Advertisements فاز ميلان على مضيفه ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ١Osama Awaad أخبار تهمك بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 21 ساعة رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة» منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة منذ ساعتين و 18 دقيقة بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة منذ ساعة الا ربع ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان منذ ساعتين و 35 دقيقة صفقة الموسم ترفض الزمالك منذ 34 دقيقة عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه منذ حوالي 21 ساعة كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك منذ ساعة بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك منذ ساعتين و 5 دقيقة نجم بيراميدز يصدم الزمالك منذ ساعة و نصف تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي منذ 35 دقيقة الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو) منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا منذ حوالي 10 ساعة وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين منذ حوالي 14 ساعة