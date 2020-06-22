أهداف مباراة - ليتشي 1 × 4 ميلان - الدوري الإيطالي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
محمد مرعي

فاز ميلان على مضيفه ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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