ميلان يسحق ليتشي بالأربعة في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حقق ميلان فوزًا عريضًا على حساب مضيفه ليتشي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

افتتح ميلان التسجيل عبر صامويل كاستييخو في الدقيقة 26، ثم عادل ماركو مانكوسو النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 54، وعاد الروسونيري للتدقم مرة أخري عبر جياكومو بونافينتور في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 57 أضاف الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثالث لميلان بطريقة رائعة، واختتم البرتغالي رافائيل لياو رباعية الفريق اللومباردي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

رفع ميلان رصيده بهذ الفوز إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل فيورنتينا مع بريشيا 1 /1.


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