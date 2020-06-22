المستشار الطبي لمجلس الوزراء: المواطن يصاب بالهلع عند ارتفاع درجة حرارته

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن بعض المواطنين يصابون بالهلع، عندما يصابوا بارتفاع درجة الحرارة، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يأتي إليه شكاوي كبيرة بسبب الاشتباه بالإصابة بالكورونا، وفي هذه الحالة يتم اعداد له الفحوصات اللازمة، للتأكد من إصابته بالفيروس المستجد أو لا، وتوفير العلاج اللازم.

وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الإثنين، أن مجلس الوزراء قام بإعداد بعض المستشفيات الميدانية، لاستيعاب أعداد اكبر من مصابين فيروس كورونا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس مواكب انتشار الفيروس ويتوسع في كافة الجهات.

ولفت إلى أن هناك توجيه بتوفير كافة الأدوية الخاصة بفيروس كورونا من خلال الاتفاق مع شركات الأدوية لزيادة الإنتاج.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



أخبار تهمك

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 21 ساعة

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ 35 دقيقة

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ ساعة

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

صفقة الموسم ترفض الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!