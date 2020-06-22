خبير: مصر دولة لا تعتدي على أحد.. وهذا الدليل



وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.



وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".



وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".



قال هشام البقلي، خبير الشؤون الدولية، أن مصر دولة لا تعتدي على أحد، وهي حقيقة دامغة كما قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي مستدلا بخوض مصر كل حروبها للدفاع واسترداد حقوقها وأرضها من المعتدين عليها.وأضاف "البقلي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر عندما شاركت فى حرب الخليج لاسترداد أرض الكويت من العراق لم يكن هدفها احتلال الدولة أو نهب ثرواتها وخيرات الكويت ومواردها مثلما تفعل تركيا في سوريا وليبيا الآن.وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بالشأن الليبي هي محاولات زائفة، مشيرًا إلى أن لجوء تركيا إلى ليبيا رغم وجود الجار الأقرب لها هي مصر وآمنها القومي من أمن الدولة المصرية يرجع إلى الاستحواذ على ثروات الدولة الليبية.وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تختلف عن مثيلتها من المليشيات ومرتزقة تركيا والتي تنهب وتسرق وتخرب في ليبيا حاليًا، مشددًا على أن جماعة الإخوان ومليشيات تركيا وجهان لعملة واحدة.وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى أن هناك ترحيبًا عربيًا ودوليًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الملف الليبي آثار حفيظة الإعلام الإخواني، لافتًا إلى أن التأييد العربي والإقليمي والدولي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وشعبها.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.