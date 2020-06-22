الأقصر تبحث صيانة الطرق باستخدام أحدث أساليب إعادة تدوير طبقات الرصف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وفد من قيادات وزارة النقل ممثلًا في رئيس الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، ورئيس المنطقة الثامنة بالهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق بالوزارة، وذلك لبحث خطة الطرق بالمحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع مستوى كفاءة الطرق داخل المحافظة.

وناقش الاجتماع، استعراض أحدث طرق صيانة الطرق باستخدام أحدث الأساليب لإعادة تدوير طبقات الرصف وصيانة سطح الرصف من خلال التطبيقات والمعدات التي تمتلكها الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك في اطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لرفع كفاءة وصيانة الطرق بالمحافظة وفي ضوء حرص المحافظة على تقليل تكلفة مشروعات صيانة الطرق مع تنفيذها بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بالبدء في إجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية والتي تتماشي مع طبيعة عمل الشركة تمهيدا لبدء أعمال رفع كفاءتها وتطويرها مع التأكيد على تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية.

شارك في حضور الاجتماع كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات ووكيل وزارة الطرق المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بإجراء جولة ميدانية صباح باكر الثلاثاء لمعاينة عدد من الطرق والقطاعات بمراكز المحافظة المختلفة على الطبيعة، للقيام بأعمال الرفع وعمل الدراسات اللازمة تمهيدا للبدء الفوري لأعمال الرصف.

وفي سياق آخر، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، عن انتهاء شركة المقاولين العرب من أعمال الصرف الصحي بمدينة الطارف الجديدة، وفتح الطريق للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز القرنة، انه تم إسناد أعمال الرصف بالطريق الزراعي الأقصر- قنا إلى هيئة الطرق والكباري، ومن المقرر أن يتم الرصف بالقطاع محل أعمال الصرف الصحي الذى انتهى العمل به بطول 4 كم، وذلك خلال أيام.

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