عفاف شعيب: هيثم أحمد زكي أشاد بتقليد محمد رمضان لوالده

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كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها في تجسيد محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال مسلسل درامي.



وقالت عفاف شعيب في تصريحات صحفية، إن الراحل أحمد زكي كان رافضاً أن تجسد سيرته الذاتية، مضيفة عندما سألته عن هذا الأمر، قال لها "أنا بكتب مذاكرتي، لكنى لا أريد أن يجسد أحد سيرتي الذاتية".





وعن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي، قالت إنه تحدٍّ كبير بالنسبة له، فهو نجم كبير ولديه موهبة تمثيلية رائعة وأنه تعاون معها من قبل في مسلسل "دوران شبرا" في 2011، وكان يشارك في نفس العمل الراحل هيثم أحمد زكي، وأثناء الكواليس قام محمد رمضان بتقليد أحد المشاهد للراحل أحمد زكي بشكل أكثر من رائع، ليلقى إشادة من هيثم أحمد زكي وقتها كان رمضان في بداية مشواره الفني، مشيرة أن حياة الراحل أحمد زكي مليئة بالتفاصيل والصعوبات وأي عمل سيقدم عنه لا يستطيع أن يجسد حياته الحقيقية.



يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب هو مسلسل ختم النمر، بطولة أحمد صلاح حسني، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي.