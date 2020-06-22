"ربنا يصبركم علي فراقه".. محسن منصور ينعى وفاة نجل أوس أوس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر الفنان محسن منصور ، بوست قاصداً تقديم واجب التعازي للفنان أوس اوس وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكان البوست عبارة عن : ربنا يرحم ابنك علي يا محمد وإن شاء الله في جنة الخلد ، ويصبركم على فراقه.

يشار إلي ‏أعلن ‎محمد أسامة "أوس أوس" نجم فريق ‎مسرح مصر وفاة ابنه الرضيع "علي" بعد تعرضه لحادث سقوط في المنزل، فقد على إثره الوعي قبل وفاته، وشيع جنازته الليلة بحضور عدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

يذكر أنه إحتفل أوس أوس باستقبال إبنه علي في شهر فبراير الماضي قبل أن يتلقى خبراً صادماً اليوم بوفاته، واحتفل أيضاً أوس أوس هذا الشهر بعيد ميلاد ابنه الأكبر عمر، ونشر عدة صور له معه ومع زوجته.

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