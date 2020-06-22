منه فضالي تنشر صورة من شخصيتها في "زنزانة 7"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:13 م
منة فضالي
منة فضالي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة لها من فيلم زنزانة سبعة ، وظهرت "منة" في الصورة بـ"ضفائر"، و"إيشارب" على رأسها، وعلقت :"قريبًا".

 فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم.

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