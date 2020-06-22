رسميا.. أتالانتا يتعاقد مع لاعب تشيلسي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
أعلن نادي أتالانتا، تفعيل بند الشراء النهائي في عقد ماريو باساليتش لاعب فريق تشيلسي والذي لعب للفريق على سبيل الإعارة من 2018.

وقال النادي الإيطالي: "في هذين الموسمين، قدم ماريو (25 عاما) دعما قويا للفريق".

وأضاف: "وساهم في تحقيق أهداف مهمة مثل بلوغ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي وبلوغ دور الثمانية بدوري الأبطال في الموسم الحالي".

وتردد أن أتالانتا أتم التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم مقابل 15 مليون يورو.

وسجل باساليتش 15 هدفا في 75 مباراة خاضها مع الفريق على مدار الموسمين.

ولم يسبق لباساليتش أن لعب لفريق تشيلسي الذي تعاقد معه من هايدوك سبليت الكرواتي في يناير/كانون ثان 2014، وتركه مع الفريق الكرواتي حتى نهاية الموسم.

وبعد انتقاله إلى تشيلسي بداية من موسم 2014-2015، أعاره تشيلسي لفرق أخرى ومنها ميلان الإيطالي في موسم 2016-2017.

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