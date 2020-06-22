تعرف على شروط المشاركة في الحج لهذا العام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، إن المملكة أعلنت عن إعادة إقامة فريضة الحج اليوم بمشاركة كافة الجنسيات من المقيمين داخل المملكة بأعداد محددة جدًا، وهذا الأمر يأتي في أطار الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أنتشار فيروس كورونا.

وتابع "الذيابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن العديد من الدول علقت المشاركة في الحج بسبب انتشار فيروس كورونا، في إطار الحفاظ على صحة مواطنيها، لافتًا إلى أن من يشارك في الحج لابد أن يكون مقتدر ماديًا وبدنيًا صحيًا، وأن لا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

أصدرت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، بيانا عاجلا ومهما بشأن فريضة الحج خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الآنباء السعودية، منذ قليل: "نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم".

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

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