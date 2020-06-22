مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم الدوري البلغاري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن سلافيا صوفيا البلغاري أعلن عن توصله لإتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي يسمح بانتقال نجمه الشاب فيليب كراستيف إلى صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن فينتيسلاف ستيفانوف رئيس سلافيا صوفيا البلغاري كشف أن نجم الفريق كراستيف البالغ من العمر 18 عامًا اجتاز الفحص الطبي في مانشستر سيتي وأشار إلى أن الصفقة ستتم قريبًا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كراستيف يعتبر لاعب وسط متعدد المهام وسبق له وأن شارك مع الفريق الأول لسلافيا في 25 مباراة حتى الآن.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كراستيف يلعب مع منتخب بلغاريا تحت 19 عامًا وأنه تمكن من تسجيل هدفين خلال ثلاث مباريات.

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