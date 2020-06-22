محمد محمود عبدالعزيز.. يهنئ والداته بعيد ميلادها

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حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز علي توجيه رسالة تهنئة لوالدته بعيد ميلادها ، وذلك من خلال نشر صورة تجمعها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر بالصورة برفقة والداته وأخيه كريم محمود عبدالعزيز ، وعلق علي الصورة قائلا :عيد ميلاد أمي كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وعقبال ألف سنة وإنتي في أحسن صحة وحال ومنورانا وعلي رأسنا دايما يارب إن شاء الله .



وأضاف أسالكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا.



جدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني ، وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.