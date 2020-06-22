خاص.. حسن يوسف يكشف عن صداقته المقربة للعندليب.. قيمة كبيرة لا يختلف عليه اثنين وحضرت معاناته

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:52 م
حسن يوسف
حسن يوسف
ريهام كمال
كشف الفنان الكبير حسن يوسف، عن علاقته المقربة بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، طوال حياته.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان الكبير حسن يوسف، لنتعرف على العندليب عن قرب، ومعاناته.

وقال حسن يوسف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بفقد عبد الحليم حافظ، فقدنا إنسان عظيم جدًا يحمل صفات الفلاح الأصيل لم يتخلى عني ويقف بجانب صاحبه".

وتابع: "كنت معه برغم عملي معه مرة واحدة في فيلم "الخطايا" ولكن كنت من المقربين له ودائمًا معه، ولكن في سفره الأخير كنت بصور أكثر من فيلم، ونويت للسفر للتواجد بجانبه وكان هناك الشاعر الغنائي محمد حمزة، وزوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكن لم يمهلني القدر ورحل العندليب".

وأضاف: "كان لديه شعور دائم بوفاته في سن صغير، وطوال ما فيه عافية ولو 10% بيعمل، والفرقة الماسية متواجدة، ومحمد الموجي يعمل طوال الوقت، عبد الحليم حافظ، قيمة كبيرة لا يختلف عليه اثنين".

وأشار أن حضرت معاناة عبد الحليم حافظ، وسافر معه أكثر من دولة، وحضرت لقاءاته مع الملك حسن، وكان للعندليب 30 دعاء، ولكنه سجل منهم 10 فقط، وجميعهم من ألحان محمد الموجي".

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

منذ ساعة

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

صفقة الموسم ترفض الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!