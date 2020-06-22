خاص.. حسن يوسف يكشف عن صداقته المقربة للعندليب.. قيمة كبيرة لا يختلف عليه اثنين وحضرت معاناته

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كشف الفنان الكبير حسن يوسف، عن علاقته المقربة بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، طوال حياته.



وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان الكبير حسن يوسف، لنتعرف على العندليب عن قرب، ومعاناته.



وقال حسن يوسف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بفقد عبد الحليم حافظ، فقدنا إنسان عظيم جدًا يحمل صفات الفلاح الأصيل لم يتخلى عني ويقف بجانب صاحبه".



وتابع: "كنت معه برغم عملي معه مرة واحدة في فيلم "الخطايا" ولكن كنت من المقربين له ودائمًا معه، ولكن في سفره الأخير كنت بصور أكثر من فيلم، ونويت للسفر للتواجد بجانبه وكان هناك الشاعر الغنائي محمد حمزة، وزوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكن لم يمهلني القدر ورحل العندليب".



وأضاف: "كان لديه شعور دائم بوفاته في سن صغير، وطوال ما فيه عافية ولو 10% بيعمل، والفرقة الماسية متواجدة، ومحمد الموجي يعمل طوال الوقت، عبد الحليم حافظ، قيمة كبيرة لا يختلف عليه اثنين".



وأشار أن حضرت معاناة عبد الحليم حافظ، وسافر معه أكثر من دولة، وحضرت لقاءاته مع الملك حسن، وكان للعندليب 30 دعاء، ولكنه سجل منهم 10 فقط، وجميعهم من ألحان محمد الموجي".