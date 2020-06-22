هبه مجدي تنشر فيديو لزوجها معلقة :"من أجمل الأغاني "

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:50 م
هبة مجدي
هبة مجدي
نادين نجدي




نشرت الفنانة هبة مجدى، فيديو جديد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وكان في الفيديو زوجها الفنان محمد محسن، وهو يغني أغنية للفنان عامر منيب.

وعلقت هبة على الفيديو قائلة : "من أجمل الأغانى"، حاز الفيديو على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" يا هبة بحب دورك في مسلسل فرصة تانية اوي وجوزك صوته جميل " ، كتبت معجبة آخرى:" صوته حلو اوي ربنا يحفظكم" ، وقال آخر:"العيلة كلها حلويات" .



يذكر ان آخر الفنانة هبة مجدى كل مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

وكان المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي

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