بإطلالة كاچول.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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تحرص الفنانة حلا شيحة التفاعل من آن لأخر مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت وفاء بإطلالة كاچول جذابة مرتدية تيشرت أبيض وبنطبون چينز أزرق ، وتركت شعرها منسدلا.



ولاقت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أبرزها "حلا بجبك كتير ، قمر ماشاء الله".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلال شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحقق نجاحا كبيرا.