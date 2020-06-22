بإطلالة كاچول.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:38 م
حلا شيحة
حلا شيحة
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة حلا شيحة التفاعل من آن لأخر مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت وفاء بإطلالة كاچول جذابة مرتدية تيشرت أبيض وبنطبون چينز أزرق ، وتركت شعرها منسدلا.

ولاقت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أبرزها "حلا بجبك كتير ، قمر ماشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلال شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحقق نجاحا كبيرا.

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