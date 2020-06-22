بإطلالة كاچول.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور
الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:38 م
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة حلا شيحة التفاعل من آن لأخر مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت وفاء بإطلالة كاچول جذابة مرتدية تيشرت أبيض وبنطبون چينز أزرق ، وتركت شعرها منسدلا.
ولاقت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أبرزها "حلا بجبك كتير ، قمر ماشاء الله".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلال شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحقق نجاحا كبيرا.
وظهرت وفاء بإطلالة كاچول جذابة مرتدية تيشرت أبيض وبنطبون چينز أزرق ، وتركت شعرها منسدلا.
ولاقت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أبرزها "حلا بجبك كتير ، قمر ماشاء الله".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلال شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحقق نجاحا كبيرا.