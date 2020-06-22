شاهد.. أحدث ظهور لخالد عليش بصحبة ابنته

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نشر الإعلامى خالد عليش صور جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الفيديوهات والصور "انستجرام".



وكانت الصور هو وإبنه وهو يلعب، وعلق عليش على الصور قائلاً: " مهما مر الزمن هيفضل الاب هو سند أولاده.. ده اللي هو انا يعني - ربنا يخليكي لينا يا ميما ".





حازت الصور على إعجاب الكثير وعلق الجمهور قائلاً :"أحلى مذيع في الدنيا بحبك اوي" ، كتب معجب آخر:"ربنا يخليكم لبعض ويبارك فيكيم" ، وكتب آخر:" ربنا يبارك فيها ويحفظها" .







يذكر أن خالد عليش يقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.





وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.



