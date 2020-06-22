"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شب حريق اليوم الإثنين، في استراحة خاصة داخل مزرعة بقرية زغلول التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، يملكها اللواء محمد عمار، نائب مدير أمن البحيرة وزوجته النائبة البرلمانية سناء برغش، دون حدوث إصابات بشرية.

اندلع الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي وتسبب في تفحم الاستراحة بالكامل، وهي عبارة عن برجولا خشبية، ولم ينج من محتوياتها سوى مصحف، كما لم يسفر الحريق عن إصابات بشرية وتأكدت سلامة النائبة وزوجها اللذان لم يتواجدا في المكان وقت اندلاع الحريق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)
"مصحف" الناجي الوحيد من حريق مزرعة نائب مدير أمن البحيرة ونائبة برلمانية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لاجراءات البحيرة اخبار

أخبار تهمك

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ 35 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ حوالي 4 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ يوم

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 23 ساعة

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مخلفات مصانع بطريق بلبيس

هيئة المستشفيات: لا خسائر بشرية في حريق حميات إمبابة

الصحة عن الحريق: مرضى حميات إمبابة يتلقون الرعاية على أكمل وجه

المستشفيات التعليمية: حريق حميات إمبابة بسبب الارتفاع الزائد فى الحرارة

عاجل بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق ضخم في "حميات إمبابة"

السيطرة على حريق شب بمنطقة المعدية في إدكو دون إصابات (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!