إيران: سنرسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:43 م
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، إن "الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالخطأ فوق طهران خلال شهر يناير الماضي، سوف يتم إرسالهما إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة".

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان: أن ظريف أبلغ في اتصال هاتفي نظيره الكندي فرنسوا فيليب شامبان، بأن "قرار إرسال الصندوقين الأسودين اتّخذ وسينفذ قريبا".

وكانت الخارجية الإيرانية، قد لفتت الأسبوع الماضي، إلى أن إرسال الصندوقين الأسودين تأخر جراء جائحة كورونا، التي تسببت بإلغاء غالبية الرحلات الجوية الدولية.

وكانت القوات المسلّحة الإيرانية، قد أقرت في يوم 11 يناير الماضي، بأنها أسقطت عن طريق الخطأ قبل 3 أيام طائرة بوينج تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تجري الرحلة "بي إس 752" بين طهران وكييف بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، وتسببت الكارثة بمقتل 176 شخصا كانوا يستقلون الطائرة، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وتطالب أوتاوا منذ أشهر إيران، التي لا تمتلك الوسائل التقنية المطلوبة لاستخراج المعلومات المخزّنة في الصندوقين الأسودين وفك تشفيرها، بإرسالهما إلى خارج البلاد لتحليل محتواهما.

ويحتوي الصندوقان الأسودان على معلومات توثق اللحظات الأخيرة للرحلة قبل إصابتها بصاروخي أرض-جو وتحطّمها.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في البيان أن طهران أبلغت أوكرانيا باستعدادها لـ"حل المشاكل القضائية وبحث سبل تعويض عائلات" الضحايا، لكنّ كييف لم ترسل إلى الآن أي وفد.

وفي اليوم الذي وقعت فيه الكارثة كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى بعدما أطلقت صواريخ على قواعد عراقية يستخدمها جنود أمريكيون، انتقاماً لاغتيال القوات الأمريكية بضربة نفّذتها طائرة مسيّرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد في مطلع يناير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا ظريف الطائرة الأوكرانية الصندوق الأسود إيران

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ 36 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 20 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

منذ أقل من ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 23 ساعة

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول لقطات للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية (فيديو)

السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

زعيمة المقاومة الإيرانية تقدم التعازي في ضحايا الطائرة الأوكرانية وتندد بفعلة الملالي

أوكرانيا تطلب من إيران تزويدها بالصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أوكرانيا: إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

إيران ترفض مجددا تسليم الصندق الأسود لطائرة أوكرانيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

08:30 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!