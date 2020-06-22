إيران: سنرسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا





قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، إن "الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالخطأ فوق طهران خلال شهر يناير الماضي ، سوف يتم إرسالهما إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة".





وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان: أن ظريف أبلغ في اتصال هاتفي نظيره الكندي فرنسوا فيليب شامبان، بأن "قرار إرسال الصندوقين الأسودين اتّخذ وسينفذ قريبا".





وكانت الخارجية الإيرانية، قد لفتت الأسبوع الماضي، إلى أن إرسال الصندوقين الأسودين تأخر جراء جائحة كورونا، التي تسببت بإلغاء غالبية الرحلات الجوية الدولية.





وكانت القوات المسلّحة الإيرانية، قد أقرت في يوم 11 يناير الماضي، بأنها أسقطت عن طريق الخطأ قبل 3 أيام طائرة بوينج تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تجري الرحلة "بي إس 752" بين طهران وكييف بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، وتسببت الكارثة بمقتل 176 شخصا كانوا يستقلون الطائرة، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.





وتطالب أوتاوا منذ أشهر إيران، التي لا تمتلك الوسائل التقنية المطلوبة لاستخراج المعلومات المخزّنة في الصندوقين الأسودين وفك تشفيرها، بإرسالهما إلى خارج البلاد لتحليل محتواهما.





ويحتوي الصندوقان الأسودان على معلومات توثق اللحظات الأخيرة للرحلة قبل إصابتها بصاروخي أرض-جو وتحطّمها.





وأعلنت الخارجية الإيرانية في البيان أن طهران أبلغت أوكرانيا باستعدادها لـ"حل المشاكل القضائية وبحث سبل تعويض عائلات" الضحايا، لكنّ كييف لم ترسل إلى الآن أي وفد.





وفي اليوم الذي وقعت فيه الكارثة كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى بعدما أطلقت صواريخ على قواعد عراقية يستخدمها جنود أمريكيون، انتقاماً لاغتيال القوات الأمريكية بضربة نفّذتها طائرة مسيّرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد في مطلع يناير.



