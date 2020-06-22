دبلوماسي سابق عن الأزمة الليبية: مصر تسعى لتأمين الظهير العربي

الجيش المصري من أقوى الجيوش



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.



وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.



كفاءة القوات المسلحة



وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".



جهود عناصر المنطقة العسكرية



وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".



استعدادات لتنفيذ المهام



وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".



قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية من أجل الأزمة الليبية اجتماع هام جدًا وضروري.وأكد "حجازي"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الأمن القومي العربي مهدد بالكامل، وأن مصر تسعى لتأمين الظهير العربي.وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية إلا عندما تجد التهديد واضحًا.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.