أحمد موسى: هدف الديكتاتور أردوغان تدمير ليبيا للوصول إلى مصر (فيديو)

الجيش المصري من أقوى الجيوش



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.



وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.



كفاءة القوات المسلحة



وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".



جهود عناصر المنطقة العسكرية



وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".



استعدادات لتنفيذ المهام



وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".



قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "زعيم عصابة الإرهاب " لكونه يستهدف مصر قبل غزوه لليبيا، مشيرا إلى أن هناك فيديو يوضح نيه "أردوغان " لمصر عام 2017.وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو لأردوغان من 2017 وهو يتحدث في البرلمان التركي ويؤكد أن الإرهابين المنتمين لـ "داعش" المتواجدين في الرقة السورية سيتم نقلهم لسيناء في مصر.وعلق الإعلامي قائلًا: "الدليل واضح وهو تهديد واضح وصريح لمصر منذ عام 2017 ولم يتحرك أي فرد في العالم لمحاسبته، والخونة يتمنون تنفيذ مخطط أردوغان وهو لن يحدث".كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.