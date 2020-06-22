لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:47 م
العملية
العملية
منى صموئيل
قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه إستمرارا لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بانجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ بل وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر، تم اليوم إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شريانى مما كا يهدد حياتها، وتم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى والذى نعول عليهم الكثير فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور وائل الدرندلي، مدير المستشفي والذي أشرف علي تخدير المريضة إنه تم حجز المريضة بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الموافق ٢٠ يونيه حيث كانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ بالإضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية علي الصدر، وتم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة الدكتور نبيل كتشنر، لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريضة اليوم القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريضة وتم تخدير المريضة بعد توصيلها علي المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت اشراف استشاري التخدير د. وائل الدرندلى، وقام الدكتور أحمد بسيوني، أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون بقيادة الدكتور أحمد عطيه، والدكتور روماني عدلي والدكتور محمد ساهر هاشم وطاقم التمريض.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي
لأول مرة.. إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا بمستشفى المطرية التعليمي

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