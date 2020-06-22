الكويت تدين التدخلات العسكرية الإيرانية والتركية بالعراق

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
وكالات

أدان مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، معتبراً أن التدخلات التركية والإيرانية انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتهديدًا صريحًا لأمنه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكدت الكويت على تأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها العراق للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكانت تركيا، قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عدواناً على شمال العراق وعملية عسكرية أطلقت عليها "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

واستدعت الخارجية العراقية، الخميس الماضي، السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد، وشددت على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.

وتواطأت إيران مع تركيا، الأربعاء الماضي، وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن إيران قصفت قرية "آلانه" التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية الثلاثاء الماضي.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.

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