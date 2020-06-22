بيان عاجل من الصحة بشأن خطة عودة السياحة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:44 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد غدًا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذي سوف يكون له مردود اقتصادي قوي يساهم في الاستثمار في القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.

وأكدت الوزيرة أنه تم تبادل الخبرات مع الدول التي طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19، للاستفادة منها في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التي توفر الخدمات الصحية للسائحين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى أنه جاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة والسادة محافظي المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه جاري تخصيص عدد من غرف العزل في أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقي النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه في حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تولي الوزارة مسئولية الدفن الصحي للنفايات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد غرفة أزمات بديوان عام وزارة الصحة والسكان لإدارة المنظومة الصحية في المحافظات السياحية بشكل دائم بحضور ممثلين من وزارتي السياحة والطيران من الناحيتين الفنية والإدارية، لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية والسياحية من خلال منظومة موحدة، والوقوف على أي تحديات قد تواجهها والعمل على حلها.

كما شددت الوزيرة على تفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي الكاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في كل من المحافظات السياحية الثلاث، تحت إشراف دقيق من قطاع الطب الوقائي، لضمان سلامة جميع القادمين إلى تلك المحافظات، مع تسليم كافة القادمين كارت المتابعة الصحية لتسجيل البيانات الشخصية والتاريخ المرضي، حيث تتم من خلاله المتابعة الطبية الدورية لحالتهم الصحية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي دوري بين الوزراء الثلاثة والمحافظين لمتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات لحلها بشكل فوري.

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن ترحيبهما بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان وتسخير كافة الامكانيات، في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لعودة السياحة وتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق بمكانة وتاريخ مصر محليًا عالميًا.

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