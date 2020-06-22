بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:30 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، والذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق، وذلك لإفساح المجال أمام إبرام النادي صفقات جديدة قوية لتدعيم الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

يأتي الكونغولي كابونجو كاسونجو على رأس قائمة المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وذلك بعد حسم الزمالك التعاقد مع المهاجم الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي لمدة 3 سنوات، كما اقترب أيضًا معروف يوسف من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بعد اقتراب الزمالك من حسم صفقة حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي.

وتضم قائمة الأجانب في الزمالك التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو بالإضافة لمعروف يوسف ورزاق سيسيه اللذان تنتهي إعارتهم هذا الموسم، لذا سيكون الفريق الزملكاوي مجبرًا على الاستغناء عن بعض لاعبيه لإفساح مجال لصفقاته الجديدة والأقرب هما كاسونجو ومعروف إذا لم يحدث أي تغييرات.

من اللاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل، عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني تمامًا، وتلقي اللاعب عدة عروض من أندية محلية للحصول على خدماته في الفترة القادمة.

محمد عنتر أصبح قريبًا جدًا من مغادرة القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق الأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون، وابتعد تمامًا عن حسابات المدرب الفرنسي بالموسم الجديد، وينطبق الأمر نفسه على إسلام جابر والذي لم يشارك في مباريات الأبيض إطلاقا خلال الموسم الحالي.

وتضاءلت فرص استمرار كريم بامبو مع الزمالك في الموسم المقبل، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، ورغبة اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة بالمباريات، لذا يدرس اللاعب عدة عروض من بعض الأندية المحلية لإختيار أفضلها للرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتواجد بعض اللاعبين على قائمة الانتظار لم يتم حسم موقفهم بشكل نهائي في إنتظار ما ستسفر عنه الصفقات الجديدة للفريق الأبيض أبرزهم، محمد عبد السلام، إمام عاشور، ومحمد صبحي حارس مرمي الفريق، بالإضافة للإيفواري رزاق سيسيه والذي لم يتم حسم موقفه حتي الآن سواء بالموافقة على بيعه بشكل نهائي أو تجديد إعارته للإتحاد.

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