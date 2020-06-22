جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو - فيرناندينيو - اوتاميندي - زينتشينكو.

خط الوسط : رودريجو - ديفيد سيلفا - فودين - برناردو - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وبفارق 23 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريمرليج.

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