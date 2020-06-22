الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع لأدني مستوي فى تاريخه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
سجل الإنتاج الصناعي البريطاني أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو  إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، مع توقعات  بحدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.


وأظهر مسح اليوم الاثنين صعود مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو  من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو  عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19 .


كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

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