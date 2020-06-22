الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع لأدني مستوي فى تاريخه

سجل الإنتاج الصناعي البريطاني أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، مع توقعات بحدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.









وأظهر مسح اليوم الاثنين صعود مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19 .









كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.