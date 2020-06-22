"قرقاش" يؤكد لروسيا ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا





أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش ، مساء اليوم الإثنين، على أهمية وقف أطراف النزاع في ليبيا للعمليات القتالية فوراً وبدون شروط.





وشدد " قرقاش" خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، على ضرورة إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها متطلباً محورياً لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.





كما نوه بأن الخطوة السابقة كانت محل اتفاق مع الطرف الروسي، الذي حضّ على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، ووفق مقررات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.





وناقش قرقاش مع بوغدانوف خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من التطورات الإقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الملف الليبي وعملية التسوية في الشرق الأوسط، كما تبادلا الآراء إزاء تطورات الملفين اليمني والسوري.