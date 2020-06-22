أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي في شهرين بالختام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:11 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهرين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، للتتخطى مكاسب المعدن الأصفر 23 دولاراً خلال الجلسة لكنه فقد نصفها تقريياً مع تحول الأسهم الأمريكية للارتفاع.

واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد حالات إصابة قياسي بفيروس كورونا بلغ 183 ألف حالة أمس الأحد.

وأبلغت الولايات المتحدة عن زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأكثر من 30 ألف حالة وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ أوائل الشهر الماضي.

وأدى تصاعد أزمة الموجة الثانية للوباء إلى تكالب المستثمرون على حيازة المعدن النفيس وسط تراجع آمال حدوث تعافي اقتصادي سريع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 9.7 بالمائة في الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 13.40 دولاراً ليصل إلى 1766.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 14 أبريل  الماضي.

وبحلول الساعة 5:48 مساءص بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 12.09 دولار، مسجلاً 1755.93 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 97.084.

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